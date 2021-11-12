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Мюллер признал, что у сборной Германии не было сильного соперника в группе

04:28
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после разгромной победы над Лихтенштейном (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что у немцев не было сильного соперника в группе.

«Мы должны трезво взглянуть на ситуацию. У нас не было действительно сильного соперника в группе. Тем не менее, фанаты здесь, и мы вышли на чемпионат мира, так что это была отличная ночь», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Германия — Лихтенштейн

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Евгений Козинов все материалы автора
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