Мурат Якин отправил сборной Северной Ирландии более девяти килограммов шоколада за ничью с Италией
15:37
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выполнил свое обещание и отправил 9,3 килограмма шоколада сборной Северной Ирландии.
Этот подарок является благодарностью команде за ничью с Италией (0:0) в последнем матче отборочной турнира ЧМ-2022.
Такой результат игры позволил Швейцарии получить прямую путевку в Катар, а команде Манчини предстоить сыграть в марте в стыковых матчах.
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