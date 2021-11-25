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Мурат Якин отправил сборной Северной Ирландии более девяти килограммов шоколада за ничью с Италией

15:37
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин выполнил свое обещание и отправил 9,3 килограмма шоколада сборной Северной Ирландии.

Этот подарок является благодарностью команде за ничью с Италией (0:0) в последнем матче отборочной турнира ЧМ-2022.

Такой результат игры позволил Швейцарии получить прямую путевку в Катар, а команде Манчини предстоить сыграть в марте в стыковых матчах.

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Анна Горшкова все материалы автора
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