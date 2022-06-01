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Сегодня, 15:08

Мостовой считает Шотландию фаворитом в стыковом матче против Украины

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

«С учетом всего, что происходит, с учетом того, что непонятно, как игроки сборной Украины получали игровую практику, конечно, явный фаворит Шотландия, тем более играют дома. С другой стороны, могут быть и какие-то околофутбольные игры, если понимаете, о чем я. Здесь ничего нельзя исключать и ничему нельзя удивляться. Тем более у них будет всего лишь одна игра, поэтому ничью исключать тоже нельзя. А так, с учетом всего — Шотландия фаворит», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Матч пройдет 1 июня на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Александр Мостовой
Сборная Украины по футболу
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