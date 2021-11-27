Мостовой: «Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — Две игры дома — это огромный плюс. Да, серьезный соперник. Левандовски — большая угроза. Но за время до марта еще многое изменится. Все должны быть рады, что нам досталась Польша. Меня поражает этот формат. Как Италия и Португалия могут попасть друг на друга? Это же ненормально. Кто-то из них останется дома, а команды, вышедшие из Лиги наций, поедут на чемпионат мира».

Напомним, что Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.