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Мостовой назвал Мбаппе лучшим игроком первого тура групповой стадии ЧМ-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ» о самых запоминающихся событиях 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

«За первые дни чемпионата мира в Катаре мне больше всего запомнилось поражение Аргентины от Саудовской Аравии. На 99 процентов этого никто не ожидал. Если еще в матче Японии с Германией многие японские болельщики могли себе представить победный исход, все-таки они много-много лет играют, у них были хорошие игры и игроки, то Саудовскую Аравию мы вообще не знаем», — сказал Мостовой «СЭ».

54-летний россиянин также выбрал лучшего игрока 1-го тура группового турнира ЧМ-2022.

«Мбаппе. Он сыграл легко и феерично, я бы его выделил. Честно могу сказать, что турнир мне нравится. Ясно, что есть много скептиков, которые говорят о нулевых ничьих, но они есть, потому что команды равные», — добавил Мостовой.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

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Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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