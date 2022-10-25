Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:42

Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним турниром в национальной команде.

«Я знаю, что уже достиг определенного возраста и что это мой последний турнир за сборную Хорватии», — приводит слова Модрича Globo.

37-летний хавбек дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году и провел за нее 154 матча, забил 23 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Национальная команда Хорватии сыграют в одной группе с Марокко, Канадой и Бельгией.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 18 ноября по 20 декабря.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2022/10/24/modric-diz-que-copa-do-mundo-no-catar-sera-sua-ultima-pela-croacia.ghtml
Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Американскую хоккеистку довели до суицида. В интернете над ней издевались одноклубницы
«Зенит» пугающе силен: раскрошил «Сочи» 7:0 и продлил беспроигрышную серию
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола надеется, что Холанн будет поддерживать себя в форме во время пропуска ЧМ-2022

Изидор считает, что сборная Франции может выиграть чемпионат мира второй раз подряд
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости