Модрич назвал своего фаворита на победу на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением по поводу предстоящего чемпионата мира в Катаре. Он считает, что фаворитом турнира является сборная Аргентины.

«Мой фаворит — Аргентина. У них отличная команда сейчас, сильнее той, что была несколько лет назад. У них очень сплоченный коллектив. Плюс за Аргентину до сих пор играет Месси. Имея в составе такого игрока, команда всегда будет претендовать на самые высокие места», — цитирует Модрича 90 Min.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.