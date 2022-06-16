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Сегодня, 10:53

Модрич назвал своего фаворита на победу на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением по поводу предстоящего чемпионата мира в Катаре. Он считает, что фаворитом турнира является сборная Аргентины.

«Мой фаворит — Аргентина. У них отличная команда сейчас, сильнее той, что была несколько лет назад. У них очень сплоченный коллектив. Плюс за Аргентину до сих пор играет Месси. Имея в составе такого игрока, команда всегда будет претендовать на самые высокие места», — цитирует Модрича 90 Min.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Лука Модрич
Сборная Аргентины по футболу
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