Минздрав Италии разрешил 100-процентную заполняемость в стыковых матчах к чемпионату мира

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подтвердил, что стыковой матч к чемпионату мира 2022 года между Италией и Северной Македонией будет сыгран при 100-процентной заполняемости трибун.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию и важность мероприятия, ничто не мешает допустить 100-процентную заполняемость на матче Италия — Северная Македония», — цитирует Сперанцу Football Italia.

Сообщается, что к концу месяца правительство Италии может разрешить полную заполняемость трибун и на матчах чемпионата Италии.

Матч между Италией и Северной Македонией состоится 24 марта.