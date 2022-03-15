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Сегодня, 18:07

Минздрав Италии разрешил 100-процентную заполняемость в стыковых матчах к чемпионату мира

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подтвердил, что стыковой матч к чемпионату мира 2022 года между Италией и Северной Македонией будет сыгран при 100-процентной заполняемости трибун.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию и важность мероприятия, ничто не мешает допустить 100-процентную заполняемость на матче Италия — Северная Македония», — цитирует Сперанцу Football Italia.

Сообщается, что к концу месяца правительство Италии может разрешить полную заполняемость трибун и на матчах чемпионата Италии.

Матч между Италией и Северной Македонией состоится 24 марта.

Источник: https://football-italia.net/minister-of-health-confirms-100-capacity-for-italy-vs-north-macedonia/
Сборная Италии по футболу
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