«Результат потрясающий, игра своеобразная». Министр спорта Татарстана — о победе сборной России над Словакией
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился впечатлениями от победы сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Результат потрясающий, игра своеобразная. Закономерен ли результат? Я сам бывший спортсмен, могу сказать, что результат на табло. Все произошло так, как произошло, Казань — счастливый город для нашей сборной. Я был уверен, что мы победим. Сказал еще в четверг, когда встречал сборную России, что хорошее настроение, есть много проблем, в том числе с составом, но мы должны победить. Хорошая атмосфера на стадионе, несмотря на то, что было допущено 30 процентов, хорошо болели», — приводит слова Леонова ТАСС.
После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.
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