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Сегодня, 17:27

Баллак — об игре сборной Германии на ЧМ-2022: «С таким футболом далеко не уедешь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший капитан и полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал игру национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над сборной Коста-Рики (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив Испании по разнице мячей.

«Мы не должны повторять те же ошибки, которые совершили в 2018 году. Тогда руководство сборной сказало, что тренерский штаб проанализирует ошибки и сделает свои выводы. В конечном итоге Лев остался, и все мы увидели, что из этого вышло Сейчас нужно задуматься о каждой позиции в немецком футбольном союзе, включая должность тренера. С таким футболом далеко не уедешь. Менее талантливые команды, чем Германия, доставляют нам проблемы», — заявил экс-хавбек в эфире Magenta TV.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании и Японии по итогам групповой стадии вышли в плей-офф мирового первенства. В матчах 1/8 финала турнира испанцы встретятся с Марокко, матч пройдет 6 декабря, начало — 18.00 мск. Японцы будут играть против хорватов 5 декабря (18.00).

Михаэль Баллак
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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