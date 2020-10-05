Месси вошел в окончательный состав сборной Аргентины на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022
09:13
Сборная Аргентины огласила окончательный состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира-2022. 8 октября аргентинцы будут принимать Эквадор, а 13 октября сыграют на выезде с Боливией.
В состав «альбиселесты» включен капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Напомним, Месси был отстранен от международных матчей на 3 месяца за критические высказывания в адрес КОНМЕБОЛ после матча с Чили за 3-е место на Кубке Америки-2019 и с тех пор не выходил на поле в футболке национальной команды.
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