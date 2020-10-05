Месси вошел в окончательный состав сборной Аргентины на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Сборная Аргентины огласила окончательный состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира-2022. 8 октября аргентинцы будут принимать Эквадор, а 13 октября сыграют на выезде с Боливией.

В состав «альбиселесты» включен капитан «Барселоны» Лионель Месси.

#Selecci?nMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los pr?ximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) October 4, 2020

Напомним, Месси был отстранен от международных матчей на 3 месяца за критические высказывания в адрес КОНМЕБОЛ после матча с Чили за 3-е место на Кубке Америки-2019 и с тех пор не выходил на поле в футболке национальной команды.