Месси расплакался после матча с Боливией

Сборная Аргентины разгромила Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и обошел Пеле по количеству голов на международном уровне.

После финального свистка Месси не смог сдержать слез. Во время флеш-интервью он поблагодарил людей, которые пришли на стадион в период пандемии коронавируса, и он вместе смогли отпраздновать победу в Кубке Америки.

«Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких ожиданий. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать этот трофей. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я так счастлив», — сказал Месси.