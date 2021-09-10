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Месси расплакался после матча с Боливией

04:38
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Сборная Аргентины разгромила Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и обошел Пеле по количеству голов на международном уровне.

После финального свистка Месси не смог сдержать слез. Во время флеш-интервью он поблагодарил людей, которые пришли на стадион в период пандемии коронавируса, и он вместе смогли отпраздновать победу в Кубке Америки.

«Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких ожиданий. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать этот трофей. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я так счастлив», — сказал Месси.

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Евгений Козинов все материалы автора

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