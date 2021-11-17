Месси прокомментировал ничью с Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после ничьей с Бразилией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что игра получилась напряженной.

«Мы знали, что все будет так, трудная игра, в которой будет сложно играть. Это была очень напряженная игра. Я в порядке, иначе бы не играл. С самого начала мы были убеждены, что можем победить. Важно то, что у нас все хорошо, мы не проиграли и продолжаем расти», — цитирует пресс-служба команды Месси.