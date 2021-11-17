Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Месси прокомментировал ничью с Бразилией

04:52
17 ноября. Аргентина — Бразилия — 0:0. Лионель Месси. Фото Twitter
17 ноября. Аргентина — Бразилия — 0:0. Лионель Месси. Фото Twitter
Теги:

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после ничьей с Бразилией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что игра получилась напряженной.

«Мы знали, что все будет так, трудная игра, в которой будет сложно играть. Это была очень напряженная игра. Я в порядке, иначе бы не играл. С самого начала мы были убеждены, что можем победить. Важно то, что у нас все хорошо, мы не проиграли и продолжаем расти», — цитирует пресс-служба команды Месси.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?
В 43 городах России прекратили строить жилье
0