Месси признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти). После игры ему вручили памятный приз.

В этой встрече 35-летний аргентинец сделал голевую передачу, забил гол с пенальти, а также реализовал свою попытку в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.