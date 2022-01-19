Месси не попал в состав сборной Аргентины на матчи с Чили и Колумбией
Сборная Аргентины назвала заявку на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Чили и Колумбии. В списке нет форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
#Selecci?nMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Chile ?? y #Colombia ??. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) January 19, 2022
Ранее сообщалось, что нападающий пропустит эти игры, так как восстанавливается от последствий коронавируса.
Состав сборной Аргентины
Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Монтеррей»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Аталанта»).
Защитники: Науэль Молина («Удинезе»), Херман Пеццелла («Бетис»), Гонсало Монтиэль («Севилья»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Аякс»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Севилья»).
Полузащитники: Николас Гонсалес («Фиорентина»), Лукас Окампос («Севилья»), Леандро Паредес («ПСЖ»), Гуидо Родригес («Бетис»), Родриго Де Пауль («Атлетико»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алехандро Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»).
Нападающие: Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»).
Матч Чили — Аргентина состоится 28 января. 2 февраля пройдет матч Аргентина — Колумбия.