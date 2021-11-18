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Месси: «Испытывая огромную радость от достижения цели — Аргентина поедет на чемпионат мира в Катар»

Месси высказался о выходе на чемпионат мира в Катар со сборной Аргентины
10:29
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргенитны Лионель Месси поделился эмоциями после выхода на чемпионат мира 2022 года.

«Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели — Аргентина поедет на чемпионат мира в Катар, — написал Месси в Instagram. — Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем с национальной командой».

Нападающий поблагодарил болельщиков за любовь, которую они дарят сборной Аргентине.

«Пришло время сменить фокус. Хочу добиться целей, поставленных в «ПСЖ». До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!» — написал он.

17 ноября Аргентина сыграла вничью с Бразилией (0:0) в матче отборочного турнира и гарантировала себе участие на чемпионате в Катаре.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CWYvs7pjkIS/?utm_source=ig_web_copy_link

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