Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргенитны Лионель Месси поделился эмоциями после выхода на чемпионат мира 2022 года.

«Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели — Аргентина поедет на чемпионат мира в Катар, — написал Месси в Instagram. — Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем с национальной командой».

Нападающий поблагодарил болельщиков за любовь, которую они дарят сборной Аргентине.

«Пришло время сменить фокус. Хочу добиться целей, поставленных в «ПСЖ». До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!» — написал он.

17 ноября Аргентина сыграла вничью с Бразилией (0:0) в матче отборочного турнира и гарантировала себе участие на чемпионате в Катаре.