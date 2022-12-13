Месси догнал рекордсмена Маттеуса по количеству матчей на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал рекордсмена Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира.

Месси вышел в стартовом составе команды на игру 1/2 финала турнира в Катаре против Хорватии. Этот матч стал для 35-летнего аргентинца 25 на ЧМ.

Таким образом, форвард сравнялся по количеству матчей на мировом первенстве с экс-игроком сборной Германии Маттеусом (25 матчей).

При этом Месси может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю. Для этого ему нужно выйти на поле в составе сборной Аргентины еще в одном матче ЧМ-2022.