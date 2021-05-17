Месси, Агуэро и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с игроками, которые примут участие в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Вратари: Агустин Маркезин («Порту»), Хуан Муссо («Удинезе»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Защитники: Маркос Акунья («Севилья»), Лисандро Мартинес («Аякс»), Науэль Молина («Удинезе»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Николас Отаменди («Бенфика»), Луис Паломино («Аталанта»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Лукас Мартинес («Фиорентина»), Эмулиано Буэндиа («Норвич»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хоакин Корреа («Лацио»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Гвидо Родригес («Бетис»), Николас Домингес («Болонья»), Лукас Окампос («Севилья»), Алехандро Гомес («Севилья»), Эсекиэль Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Штутгарт»), Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Леандро Паредес («ПСЖ»).

Форварды: Лаутаро Мартинес («Интер»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лукас Аларио («Байер»), Лионель Месси («Барселона»), Анхель Ди Мария (ПСЖ).

Сборная Аргентины в июне проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022 — дома против Чили (4 июня) и на выезде с Колумбией (9 июня).