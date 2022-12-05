Мэддисон признался, что ему не терпится внести личный вклад в успех сборной Англии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон заявил, что готов помочь команде в любом матче на чемпионате мира-2022.

«Конечно, каждый игрок хочет играть, и я ничем не отличаюсь. Я отчаянно хочу показать, на что я способен. Но это мой первый крупный турнир, и я рад принять в нем участие. На днях мы одержали действительно убедительную победу над хорошей командой Сенегала.

Я чувствую себя хорошо, травма прошла. Я уже некоторое время тренируюсь и мог бы принять участие в последних двух играх. Речь идет о том, чтобы оставаться терпеливым и готовым, каковым я и являюсь. Я продолжаю усердно работать и жду, когда буду полезным команде", — приводит 90 min слова Мэддисона.

26-летний полузащитник еще не сыграл ни одного матча за сборную Англии на чемпионате мира-2022. В начале турнира он пропустил несколько тренировок национальной команды, так как восстанавливался после травмы колена.

4 декабря англичане обыграли команду Сенегала в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (3:0) и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с Францией. Матч пройдет 10 ноября.