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Мбаппе намеренно не останавливался с призом лучшего игрока матча ЧМ-2022 в зоне для пресс-подхода. Он не хочет рекламировать бренд алкоголя

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который дважды признавался лучшим игроком команды в матчах группового этапа ЧМ-2022, не останавливался со специальным призов в зоне для пресс-подхода.

По данным L'Equipe, этот трофей спонсируется пивным брендом Budweiser. А Мбаппе не хочет рекламировать бренд алкогольного напитка.

Ранее у игрока возник спор с Федерацией футбола Франции. Футболист не хотел рекламировать букмекерские компании и сети фастфуда.

Мбаппе также хотел, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены изменения. Нападающий не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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