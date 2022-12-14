Французский журналист о матче с Марокко: «Мбаппе может поменяться флангами с Дембеле из-за Хакими»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о том, как будут играть одноклубники по «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими в полуфинале чемпионата мира Франция — Марокко.

«То, что они одноклубники, может повлиять на манеру игры не только Мбаппе, но и Хакими! В «ПСЖ» мы видим Ашрафа, который очень часто лучше атакует, чем обороняется, как и большинство современных фланговых защитников.

Таким образом, идея состоит в том, что Хакими хорошо знает Мбаппе, поэтому он будет очень сконцентрирован на нем, поэтому он не сможет так атаковать, как обычно делают современные правые защитники. Как Уокер с Англией в прошлую субботу. И тогда, возможно, Дешам скажет Мбаппе поменяться флангами с Дембеле. В этом случае Мбаппе больше не будет оказываться со своим другом Хакими один на один», — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.