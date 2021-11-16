Матыцин отреагировал на заявление Карпина о том, что он может покинуть сборную России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» ответил, как относится к заявлению главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть национальную команду.

«Каждый имеет право на свою позицию, высказывания и т.д. Решение за РФС, за Валерием Карпиным. На мой взгляд, проделана хорошая работа. Сложно создать атмосферу, единение за столь короткий период. Посмотрим, как будут развиваться события. Минспорта РФ готов поддержать любое решение», — сказал Матыцин «СЭ».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.