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Матыцин отреагировал на заявление Карпина о том, что он может покинуть сборную России

12:19
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» ответил, как относится к заявлению главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть национальную команду.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Каждый имеет право на свою позицию, высказывания и т.д. Решение за РФС, за Валерием Карпиным. На мой взгляд, проделана хорошая работа. Сложно создать атмосферу, единение за столь короткий период. Посмотрим, как будут развиваться события. Минспорта РФ готов поддержать любое решение», — сказал Матыцин «СЭ».

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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