Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в «пузыре» в европейском городе

ФИФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) обсудят ситуацию с проведением матчей квалификации ЧМ-2022 в этом марте, сообщает ESPN.

Тренеры ряда европейских клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.

В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин. Для футболистов исключений нет.

Также Колумбия ограничила вылеты в Бразилию. Национальные сборные этих стран должны сыграть друг с другом 26 марта в Колумбии.

Одним из вариантов рассматривается проведение матчей южноамериканского отбора в условиях так называемого «пузыря» в одном из европейских городов.