Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в «пузыре» в европейском городе
ФИФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) обсудят ситуацию с проведением матчей квалификации ЧМ-2022 в этом марте, сообщает ESPN.
Тренеры ряда европейских клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.
В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин. Для футболистов исключений нет.
Также Колумбия ограничила вылеты в Бразилию. Национальные сборные этих стран должны сыграть друг с другом 26 марта в Колумбии.
Одним из вариантов рассматривается проведение матчей южноамериканского отбора в условиях так называемого «пузыря» в одном из европейских городов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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