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Матч Иран — Камбоджа посетили 3,5 тысячи женщин. Иранцы победили 14:0

19:53

Примерно 3,5 тысячи женщин посетили матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Иран — Камбоджа. Эта игра стала первой почти за сорок лет в Иране, которую смогли посетить женщины.

ФИФА обратила внимание на запрет женщинам посещать мужской футбол после того, как одна из фанаток совершила самосожжение в знак протеста против закона.

Поддержка болельщиц помогла Ирану, который победил Камбоджу 14:0.

Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство тем, что женщины получили лишь ограниченные квоты на посещение матча, ведь вместимость стадиона в Тегеране составляет 78 тысяч.

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