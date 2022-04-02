Мартинес: «У сборной Бельгии действительно сложная группа на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением от жеребьевки группового турнира ЧМ-2022 в Катаре.

«Это действительно сложная группа. Хорошо, что мы играем немного позже, чем обычно, поэтому наша подготовка к соперникам будет немного дольше. Это действительно сложная группа по разным причинам, но это фантастические команды, которых мы с нетерпением ждем.

Очевидно, у нашей сборной есть связь с Марокко. У нас были такие игроки, как Маруан Феллаини и Насер Шадли, которые имеют корни с этой страной. Канада провела сильную квалификацию, так что встреча с ними тоже обещает быть хорошей. Хорватию мы хорошо знаем, они не зря заняли второе место прошлом турнире", — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии в группе F встретится с Канадой, Марокко и Хорватией. В первой встрече бельгийцы сыграют с канадцами 23 ноября.