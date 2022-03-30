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30 марта, 23:58

Мартин Ласарте покинет пост тренера сборной Чили после невыхода на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте покинет свой пост невыхода команды на ЧМ-2022.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло в Twitter, официально об этом будет объявлено в ближайшие несколько дней. Никакой компенсации выплачивать не придется. Контракт с Ласарте был рассчитан до конца отборочного цикла на чемпионат мира.

Так по данным источника, не исключается возможность временного пребывания специалиста на посту до конца года, так как в Национальной профессиональной футбольной ассоциации Чили (ANFP) сейчас проходят выборы.

61-летний Ласарте руководил национальной командой Чили с февраля 2021 года.

Напомним, сборная Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2022 проиграла Уругваю (0:2) и не смогла выйти в финальную часть международного первенства.

Источник: https://twitter.com/CLMerlo/status/1509261545548640256?s=20&t=0b12MSCc9vm_unWj6CLtBw
Футбол
Сборная Чили по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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