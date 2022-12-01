Марокко сыграет в 1/8 финала ЧМ впервые с 1986 года

Сборная Марокко обыграла национальную команду Канады (2:1) в третьем матче группового турнира и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Для сборной Марокко этот выход в плей-офф стал вторым в истории команды и первым с 1986 года. Марокканцы заняли первую строчку в группе F, набрав семь очков.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретится со сборной, которая займет второе место в группе Е: Испанией, Японией, Коста-Рикой или Германией.

В параллельном матче сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией, и тем самым впервые за 24 года не прошла в плей-офф чемпионата мира. Национальная команда Хорватии заняла вторую строчку в группе F, набрав пять очков.