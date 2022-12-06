Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:44

Марокко — Испания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Марокко на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной Испании.
Фото Global Look Press

Сборные Марокко и Испании объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Марокко: Буну, Хакими, Агерд, Саисс, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Амалла, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.

Запасные: Мунир, Тагнаути, Абухляль, Аттьят-Аллах, Банун, Дари, Жабран, Зарури, Сабири, Хамдалла, Чеддира, Шаир, Эззалзули, Эль-Ямик.

Испания: Унаи Симон, Льоренте, Родри, Ляпорт, Альба, Гави, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Асенсио, Ольмо.

Запасные: Санчес, Райя, Аспиликуэта, Бальде, Гарсия, Гильямон, Карвахаль, Коке, Мората, Пино, Сарабия, Солер, Пау Торрес, Уильямс, Фати.

Матч Марокко — Испания состоится сегодня, 6 декабря, и начнется в 18.00 (мск). Победитель встречи сыграет в полуфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
Испания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
2
1
Читайте также
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
ЧМ-2022: Испания и Португалия выйдут в четвертьфинал? Онлайн-трансляция
Основатель «Амкала» Попков сделал выбор в пользу Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022
Логашов: «Это'О не позволял себе драться в «Анжи», но летом ходил в норковой шубе»
Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия
Агент Барбоза: «Если Португалия не пройдет в четвертьфинал ЧМ, Роналду может уйти из сборной»
Фернандеш заявил, что не чувствует давления из-за лидерства в сборной Португалии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Гал назвал один недостаток нападающего Аргентины Месси

Агент Барбоза объяснил, чем Месси отличается от Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости