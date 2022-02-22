Манчини рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей сборной Италии в стыках к ЧМ-2022

Манчини высказался о предстоящих матчах сборной Италии в стыках к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящих матчах команды в стыках ЧМ-2022.

«Будет сложно, но все получится. Есть моменты в жизни, в работе, непростые моменты, но мы итальянцы, именно так мы становимся сильнее. Чемпионат мира в Катаре очень важен для нас, это возможность воплотить в жизнь невероятный сон», — цитирует Манчини ITASportPress.

C 26 по 28 января сборная Италии проведет тренировочный сбор перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022.

24 марта Италия в полуфинальном стыковом матче сыграет с Македонией. В случае победы в решающей игра итальянцам будет противостоять Португалия или Турция.