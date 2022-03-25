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Сегодня, 01:49

Манчини: «Разочарование огромно, трудно комментировать матч, с голом, который пришел после 90-й минуты»

Манчини назвал огромным разочарованием поражение Италии в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Трудно комментировать этот матч, с голом, который пришел после 90-й минуты. У нас отличная сборная с хорошими игроками, и мне очень жаль, потому что мы не заслужили это.

Сейчас еще рано говорить о будущем, еще предстоит переварить это поражение. На человеческом уровне я могу сказать, что сегодня я люблю этих ребят больше, чем после триумфа в июле. Разочарование огромно", — приводит слова Манчини BBC.

Македония в финале стыковых матчей сыграет с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1). Матч пройдет 29 марта.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В нем примут участие 32 сборные.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59772578?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=623cf0e74f71af55b4615845%26%27Disappointment%20is%20enormous%27%262022-03-24T22%3A30%3A15.684Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:53
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