Манчини: «Разочарование огромно, трудно комментировать матч, с голом, который пришел после 90-й минуты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

«Трудно комментировать этот матч, с голом, который пришел после 90-й минуты. У нас отличная сборная с хорошими игроками, и мне очень жаль, потому что мы не заслужили это.

Сейчас еще рано говорить о будущем, еще предстоит переварить это поражение. На человеческом уровне я могу сказать, что сегодня я люблю этих ребят больше, чем после триумфа в июле. Разочарование огромно", — приводит слова Манчини BBC.

Македония в финале стыковых матчей сыграет с Португалией, которая обыграла Турцию (3:1). Матч пройдет 29 марта.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В нем примут участие 32 сборные.