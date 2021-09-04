Малафеев назвал важной победу сборной России над Кипром
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной сборной в отборочном матче на ЧМ-2022 против сборной Кипра (2:0).
«На данном этапе мы с вами не увидим какой-то целостности в игре сборной. Это новая команда, с новыми футболистами, с новым тренером. Сейчас как раз важнее всего результат. Что касается соперника, киприоты показали себя сегодня с хорошей стороны, они были заряжены, напористы и боролись до конца. С такими командами нельзя расслабляться, хорошо, что нам удалось сдержать их натиск и реализовать свои моменты. Эти три очка очень важны для нас», — сказал Малафеев «СЭ».
Малафеев отметил, что у сборной России нет зависимости от Артема Дзюбы, о которой говорил Станислав Черчесов. .
«Что касается Баринова, то, безусловно, сидя на горчичнике Дмитрий стал действовать осторожнее, как и любой другой игрок на его месте, но очевидно, что в сегодняшнем матче у него не все получалось», — добавил Малафеев.
Это первая победа сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).
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