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Малафеев назвал важной победу сборной России над Кипром

21:38
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Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу национальной сборной в отборочном матче на ЧМ-2022 против сборной Кипра (2:0).

«На данном этапе мы с вами не увидим какой-то целостности в игре сборной. Это новая команда, с новыми футболистами, с новым тренером. Сейчас как раз важнее всего результат. Что касается соперника, киприоты показали себя сегодня с хорошей стороны, они были заряжены, напористы и боролись до конца. С такими командами нельзя расслабляться, хорошо, что нам удалось сдержать их натиск и реализовать свои моменты. Эти три очка очень важны для нас», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев отметил, что у сборной России нет зависимости от Артема Дзюбы, о которой говорил Станислав Черчесов. .

«Что касается Баринова, то, безусловно, сидя на горчичнике Дмитрий стал действовать осторожнее, как и любой другой игрок на его месте, но очевидно, что в сегодняшнем матче у него не все получалось», — добавил Малафеев.

Это первая победа сборной России при новом главном тренере Валерии Карпине. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
2-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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