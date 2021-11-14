Максим Калиниченко: «Начал переживать за Кудряшова – виноватых ищут быстро»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0). Он выразил поддержку Федору Кудряшову.
«Переживаний за результат у меня не было, поэтому смотрел футбол спокойно, - написал Калиниченко в своем Telegram-канале. - Ну как футбол… То что было в Сплите, скорее было водным поло, чем-то из детства, когда ты весь в грязи домой приходил.
А вот переживать начал за Кудряша… Виноватых же ищут быстро. Валере (Карпину – Прим. «СЭ») достанется тоже, уверен, но Феде хочется пожелать терпения.
Вам, болельщикам, надежду подарил ливень. Он же эту надежду и отобрал. Играть всю игру в обороне очень тяжело, но дождь почти спас… И не нужно тут аналогий с Исландией и Ковтуном. Футбол дал, футбол взял».
Кудряшов забил единственный мяч в этой игре в свои ворота. Российская команда заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия заняла первое место и вышла на ЧМ-2022 напрямую.
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