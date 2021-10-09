Макаров из-за травмы покинул расположение сборной России
В субботу, 9 октября, полузащитник «Динамо» Денис Макаров из-за повреждения покинул расположение сборной России, информирует сайт РФС.
«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — отметил старший врач Владимир Хайтин.
Состав национальной сборной на октябрьские матчи теперь выглядит так:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Арсен Адамов («Урал»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).
Напомним, вчера, 8 октября, Россия в рамках отбора ЧМ-2022 обыграла Словакию со счетом 1:0. Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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