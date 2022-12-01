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Макаллистер поделился эмоциями от выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал победу команды над Польшей (2:0) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Сегодня был отличный командный матч, это придает нам большую уверенность в том, что нас ждет дальше. Это было убедительное выступление. Мы постоянно стремимся к цели. Думаю, мы стали той командой, которой были раньше», — цитирует игрока официальный аккаунт аргентинской федерации футбола в социальных сетях.

Футболист открыл счет на 46-й минуте, второй гол забил Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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