Макаллистер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает The Sun.

По информации издания, аргентинский хавбек впечатлил руководство лондонского клуба своей игрой на ЧМ-2022 в Катаре. Управляющий директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи уже одобрил покупку Макаллистера.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Брайтон» в 14 матчах, и отметился пятью забитыми голами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.

23-летний аргентинец принял участие в пяти встречах за национальную команду на мировом первенстве и забил один гол. Сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ-2022 против победителя полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.