Магуайр рассказал о своем отношении к критике, сравнив себя с Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Гарри Магуайр перед матчем чемпионата мира против США рассказал, как относится к критике.

«Криштиану Роналду — один из величайших футболистов в истории. И его тоже критиуцют изо дня в день. Это часть игры», — цитирует Магуайра журналист Низар Кинселла.

Сборная Англии сыграет против США завтра, 25 ноября. В первом матче ЧМ-2022 Англий обыграла Иран со счетом 6:2.