Маджер: "Возможно, в будущем все чемпионаты мира будут проводиться зимой"

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер в интервью "Известиям" отметил, что не считает нонсенсом проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году в середине клубного сезона.

– Вы поиграли в ОАЭ, где примерно схожие климатические условия с Катаром, которому предстоит принимать чемпионат мира по большому футболу в 2022 году. Игрокам будет непросто?

– Вы знаете, для пляжного футбола погода в Катаре практически идеальна. Мы умеем рассчитывать силы при таком жарком климате. А вот большому футболу будет сложновато. Не знаю, как организаторы выйдут из этой ситуации. Даже самые современные кондиционеры вряд ли спасут положение.

– Не смущает ли вас тот факт, что чемпионат мира будет проходить зимой, а не летом, как обычно?

– А вот здесь я на стороне организаторов. Мир должен увидеть чемпионат мира в середине клубного сезона, когда игроки находятся в своей оптимальной форме, а не играют через не могу после тяжелейшего года и 50–60 матчей самого высокого уровня за плечами. Возможно, этот опыт окажется настолько положительным, что все чемпионаты мира будут проводиться зимой.

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