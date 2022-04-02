Мацуев назвал пинком отсутствие Забиваки в презентации маскота ЧМ-2022

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие волка Забиваки в официальном ролике-презентации маскота ЧМ-2022. На видео были представлены талисманы всех чемпионатов мира кроме российского.

«Это уже похоже на какой-то мелкий пинок. Все ждали, что нас вообще уберут из ФИФА, но этого не произошло. Еще и признали русский язык одним из официальных. Это большое достижение. Безусловно, такие плевки, как в этом ролике, останутся, но главный результат этой недели позитивный. Нас не оставили совсем на обочине. Так что надежды и шансы есть, давайте думать о лучшем», — сказал Мацуев «СЭ».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. 1 апреля в Дохе состоялась жеребьевка группового турнира ЧМ-2022.