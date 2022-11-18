Люк Шоу рассказал, кто из молодых игроков сборной Англии его больше всего удивил

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ответил на вопрос о том, кто из молодых игроков сборной Англии его больше всего удивил.

«Больше всего меня удивил Джуд. Сейчас он все еще молод, но талант, которым он обладает, невероятен. Он может делать все: гонять мяч, отдавать пасы, агрессивно играть.

Даже в свои 16 лет он выглядел потрясающе. Этот парень очень хороший. У него всегда был талант, а сейчас он набирается опыта, сил. Шаги, которые он предпринимает, ведут его в правильном направлении", — приводит HITC слова Шоу.

Джуд Беллингем выступает за «Боруссию» с 2020 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Шоу и Беллингем вошли в состав национальной команды Англии на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В первом 1-м туре команда Гарета Сайтгейта встретится со сборной Ирана.