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Луис Энрике сравнил матч против Косово с родами с осложнениями

04:17
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча против Косово (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что игра получилась сложной.

«Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это был не лучший месяц в истории сборной Испании, и он был трудным для нас с самого начала. У нас осталось две игры до квалификации на чемпионат мира. Одна против Греции, а другая — против Швеции. На Евро-2020 они прошли квалификацию первыми, а мы — вторыми — это будет непросто», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Косово — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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