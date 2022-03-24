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Сегодня, 19:54

Луис Энрике может уйти из сборной Испании после ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер Луис Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022, утверждает Marca.

51-летний специалист сомневается, что ему стоит оставаться в сборной Испании после чемпионата мира. Его контракт действует до конца 2022 года, и он пока не продлен.

На случай ухода Энрике из сборной Федерация футбола Испании рассматривает варианты с назначением Марселино, который работает с «Атлетиком», или экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Напомним, что Луис Энрике вернулся в сборную Испании в ноябре 2019 года.

Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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