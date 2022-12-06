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Сегодня, 19:32

Ван Гал — о Бразилии: «Они играют в такой же футбол, как и Нидерланды, но пишут про их искрометность»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сравнил игру своей команды с игрой Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«На самом деле они играют в такой же футбол, как и сборная Нидерландов. Они компактно обороняются и очень быстро переходят в атаку.

Самое странное, что я потом прочитал в СМИ — от своих друзей, — что это был искрометный футбол, в то время как они играли так же, как и мы. Мы забили сборной США таким же образом. Наш гол был намного лучше, потому что был командным. Лучший момент этого чемпионата мира. 20 передач на высокой скорости — это был действительно супергол», — приводит слова тренера NOS.

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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