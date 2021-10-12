Швейцария разгромила Литву в гостях

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над командой Литвы в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Швейцарцы выиграли на выезде со счетом 4:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Литва — Швейцария — 0:4 (0:3)

Голы: Эмболо, 31 (0:1). Штеффен, 42 (0:2). Эмболо, 45 (0:3). Гавранович, 90+4 (0:4).

Литва: Шеткус, Гирдвайнис (Гашпуйтис, 89), Баравикас, Ласицкас, Шаткус, Бараускас, Сливка (Вербицкас, 47), Мегелайтис (Арманавичюс, 89), Черных (Велюлис, 83), Новиков, Лаукжемис (Казлаускас, 46).

Швейцария: Зоммер, Родригес (Гарсия, 46), Шер, Видмер, Эльведи, Шакири (Гавранович, 76), Штеффен (Фасснахт, 67), Цубер (Варгас, 68), Фройлер, Соу, Эмболо (Иттен, 89).

Судья: Мартинш (Португалия).

12 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Болгария — Северная Ирландия — 2:1 (0:1)

Голы: Вашингтон, 35 (0:1). Неделев, 53 (1:1). Неделев, 63 (2:1).

Болгария: Караджов, П.Христов, Турицов, А.Христов, Велковски, Неделев (Янков, 73), Чочев, Десподов (Божиков, 90+2), Б.Цонев (Малинов, 74), Р.Цонев (И.Илиев, 46), А.Илиев (Крастев, 79).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Флэнаган, Баллард (Макгинн, 82), Брэдли (Джонс, 68), Дэйвис, Магеннис (Даллас, 67), Фергюсон, Томпсон, Вашингтон (Чарльз, 82).

Предупреждения: Баллард, 69. Малинов, 88. Даллас, 88.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

12 октября. София. Стадион «Васил Левски».