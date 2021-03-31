Италия на выезде обыграла Литву
23:40
Сборная Италии победила команду Литвы (2:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Голы забивали Стефано Сенси и Чиро Иммобиле (с пенальти). В другом матче Северная Ирландия и Болгария сыграли вничью (0:0).
Сборная Италии выиграла все три матча и с девятью очками лидирует в группе C.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа C
3-й тур
Литва — Италия — 0:2 (0:0)
Северная Ирландия — Болгария — 0:0
0
Зачет
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