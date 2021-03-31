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Италия на выезде обыграла Литву

23:40
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Сборная Италии победила команду Литвы (2:0) в матче третьего тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

Голы забивали Стефано Сенси и Чиро Иммобиле (с пенальти). В другом матче Северная Ирландия и Болгария сыграли вничью (0:0).

Сборная Италии выиграла все три матча и с девятью очками лидирует в группе C.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа C

3-й тур

Литва — Италия — 0:2 (0:0)

Северная Ирландия — Болгария — 0:0

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