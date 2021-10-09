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Дубль Черных принес Литве победу над Болгарией

18:27
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Сборная Литвы победила команду Болгарии (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Победу хозяевам принес дубль Федора Черных в концовке игры. Литва набрала три очка и занимает последнее, пятое место. У Болгарии пять очков и четвертое место.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Литва — Болгария — 3:1 (1:0)

Голы: Ласицкас, 18 (1:0). Десподов, 64 (1:1). Черных, 82 (2:1). Черных, 84 (3:1).

Нереализованный пенальти: Дим.Илиев, 14 (вратарь)

Литва: Шеткус, Вайткунас, Баравикас, Климавичюс, Ласицкас, Шаткус, Сливка, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Черных (Дапкус, 90), Новиков, Лаукжемис (Казлаускас, 74).

Болгария: Луков, Божиков, Антов, П.Христов, А.Христов, Дим.Илиев (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Малинов (И.Илиев, 60), Десподов, Витанов (Чочев, 61), Йомов (Крастев, 72).

Предупреждения: Вайткунас, 13. Антов, 29. Витанов, 46. Ласицкас, 49. Йомов, 60. Лаукжемис, 62. Новиков, 78.

Судья: Арановский (Украина).

9 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Литва — Болгария

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Евгений Петров все материалы автора
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