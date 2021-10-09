Дубль Черных принес Литве победу над Болгарией
Сборная Литвы победила команду Болгарии (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Победу хозяевам принес дубль Федора Черных в концовке игры. Литва набрала три очка и занимает последнее, пятое место. У Болгарии пять очков и четвертое место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа C
Литва — Болгария — 3:1 (1:0)
Голы: Ласицкас, 18 (1:0). Десподов, 64 (1:1). Черных, 82 (2:1). Черных, 84 (3:1).
Нереализованный пенальти: Дим.Илиев, 14 (вратарь)
Литва: Шеткус, Вайткунас, Баравикас, Климавичюс, Ласицкас, Шаткус, Сливка, Мегелайтис (Вербицкас, 67), Черных (Дапкус, 90), Новиков, Лаукжемис (Казлаускас, 74).
Болгария: Луков, Божиков, Антов, П.Христов, А.Христов, Дим.Илиев (Делев, 72), Неделев (Янков, 87), Малинов (И.Илиев, 60), Десподов, Витанов (Чочев, 61), Йомов (Крастев, 72).
Предупреждения: Вайткунас, 13. Антов, 29. Витанов, 46. Ласицкас, 49. Йомов, 60. Лаукжемис, 62. Новиков, 78.
Судья: Арановский (Украина).
9 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.
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