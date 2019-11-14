Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи объявил об уходе со своего поста после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сирии (1:2).

— Знаю, что у меня высокая зарплата, очень высокая, — цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport. — Знаю, что должен взять на себя всю ответственность.

С сегодняшнего дня я больше не являюсь главным тренером сборной Китая. Благодарю всех.

71-летний итальянец работал со сборной Китая с октября 2016 года. В январе этого года Липпи в первый раз ушел из команды, однако в мае вернулся в команду.