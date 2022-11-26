Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на матч второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики.

Месси сравнялся с Диего Марадоной по числу матчей на ЧМ: для футболиста «ПСЖ» встреча с Мексикой стала 21-й на турнире в составе сборной Аргентины.

Сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.

Это произойдет, если южноамериканцы проиграют Мексике в матче второго тура группового этапа. При таком раскладе у Аргентины будет 0 очков, у их соперника — 4.