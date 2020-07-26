Лидер сборной Мальдив рассчитывает сыграть на чемпионате мира

Нападающий сборной Мальдив Али Ашфак надеется попасть с командой в финальную стадию чемпионата мира. После трех туров в группе A на счету Мальдив 3 очка и четвертое место из пяти команд. В следующую стадию пройдут победители групп и четыре лучших среди занявших вторые места.

— Забивать за сборную в отборе чемпионата мира — это особенное чувство. Чемпионат мира по футболу — Священный Грааль для всех футболистов, — цитирует официальный сайт ФИФА Ашфака. — Моя мечта — сыграть на чемпионате мира. Мальдивы — маленькая нация, но мы мечтаем, что однажды попадем на ЧМ.

У нас сложная группа, но у каждой команды, кроме Гуама, все еще есть надежда, поэтому нас не списывают со счетов. Если мы хорошо подготовимся и постараемся выложиться на максимум, все возможно.

Я все еще в хорошей форме. Я работаю вдвое усерднее, чем раньше, чтобы поддерживать форму. Хочу поиграть еще пару лет за клуб и сборную. Потому что если я не буду играть в футбол, то не знаю, чем заниматься.

34-летний Ашфак — лучший бомбардир сборной Мальдив в истории (53 гола) и в отборе ЧМ (14 голов).