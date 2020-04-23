Лидер сборной Канады уверен, что команда способна пробиться на ЧМ-2022

Нападающий «Гента» и сборной Канады Джонатан Дэвид считает, что его страна способна пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2022. В 2026 году Канада сыграет на чемпионате мира как страна-организатор.

— Сейчас мы в хорошем положении, — цитирует официальный сайт ФИФА Дэвида. — Вероятно, это самая талантливая команда Канады в истории, или, по меньшей мере, за долгое время. Мы знаем, что у нас очень хорошие игроки, мы все верим, и тренер верит, что мы можем добиться результата. Победа над США стала напоминанием, что мы можем бороться с лучшими. Мы действительно можем сказать себе, что способны пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, это общая цель.

В отборе ЧМ-2022 от КОНКАКАФ разыгрываются три прямые путевки и одна — в стыковые матчи с представителем другой конфедерации. Канада на чемпионате мира сыграла один раз в 1986 году, став худшей по итогам турнира (3 поражения, мячи 0:5).