Левитин считает, что ЧМ-2022 в России можно показывать со стадии 1/2 финала

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказал мнение, что Россия не обязательно должна показывать чемпионат мира по футболу 2022 года в полном объеме.

«Не значит, что надо показывать все матчи, — сказал Левитин, отвечая на вопрос о том, стоит ли транслировать матчи чемпионата мира, учитывая, что на нем не сыграет сборная России. — Начиная с 1/2 финала можно. К тому же Катар ведь не виноват, он сам переживал, хотел, чтобы Россия была участником».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

«Плюс мы Катару оказываем помощь в организации чемпионата мира. Даже сейчас. Там очень много наших специалистов. И там будут применяться наши лучшие технологии», — добавил Левитин.

Сборная России в марте должна была принять участие в стыковых матчах за право попасть на ЧМ, но из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с ситуацией на Украине не была допущена до участия в отборочных играх.